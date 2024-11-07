ФОТО. Михаил Мудрик подколол Судакова после матча Шахтера

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик решил тонко подколоть своего хорошего друга – полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Экс-горняк просто опубликовал в сторис пост 433 с неудачным фото Судакова.

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Месседж Мудрика непонятен, так как Михаил не сопроводив перепост какими-либо словами или эмодзи, но, вероятнее всего, мимо Мудрика не прошла вирусная история с реакцией Судакова на этот пост админа 433.

Напомним, что в последнее время нападающий сборной Украины выкладывают достаточно странные сторис.