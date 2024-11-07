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07 ноября 2024, 06:06 |
2128
0

ФОТО. Михаил Мудрик подколол Судакова после матча Шахтера

Экс-игрок горняков не мог пройти мимо этого вирусного эпизода

07 ноября 2024, 06:06 |
2128
0
ФОТО. Михаил Мудрик подколол Судакова после матча Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Георгий Судаков

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик решил тонко подколоть своего хорошего друга – полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Экс-горняк просто опубликовал в сторис пост 433 с неудачным фото Судакова.

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Месседж Мудрика непонятен, так как Михаил не сопроводив перепост какими-либо словами или эмодзи, но, вероятнее всего, мимо Мудрика не прошла вирусная история с реакцией Судакова на этот пост админа 433.

Напомним, что в последнее время нападающий сборной Украины выкладывают достаточно странные сторис.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Георгий Судаков Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз фото lifestyle сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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