ФОТО. Михаил Мудрик подколол Судакова после матча Шахтера
Экс-игрок горняков не мог пройти мимо этого вирусного эпизода
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик решил тонко подколоть своего хорошего друга – полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.
Экс-горняк просто опубликовал в сторис пост 433 с неудачным фото Судакова.
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Месседж Мудрика непонятен, так как Михаил не сопроводив перепост какими-либо словами или эмодзи, но, вероятнее всего, мимо Мудрика не прошла вирусная история с реакцией Судакова на этот пост админа 433.
Напомним, что в последнее время нападающий сборной Украины выкладывают достаточно странные сторис.
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