Ига Свентек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября польская теннисистка Ига Свентек проведет матч 3-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Вторая ракетка мира сыграет против Дарьи Касаткиной (WTA 9). «Нейтралка» заменила Джессику Пегулу, которая снялась с соревнований из-за травмы. Поединок начнется вторым запуском после игры Дабровски / Рутлифф – Доулхайд / Кравчик. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

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Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 5:1 в пользу Иги.

В Оранжевом квартете также выступают Коко Гофф и Барбора Крейчикова.

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