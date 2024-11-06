У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Янг Бойз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков. Это первая победа подопечных Марино Пушича в текущем сезоне главного еврокубка.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Георгий Судаков (8.7), который оформил гол + ассист.

Высокий показатель также и у автора первого забитого мяча донецкого коллектива Александра Зубкова (8.1).

Оценки WhoScored за матч Шахтер – Янг Бойз (2:1)