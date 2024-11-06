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  4. У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 23:08 |
960
0

У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ

6 ноября горняки переиграли Янг Бойз в 4-м туре со счетом 2:1

06 ноября 2024, 23:08 |
960
0
У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Янг Бойз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков. Это первая победа подопечных Марино Пушича в текущем сезоне главного еврокубка.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Георгий Судаков (8.7), который оформил гол + ассист.

Высокий показатель также и у автора первого забитого мяча донецкого коллектива Александра Зубкова (8.1).

Оценки WhoScored за матч Шахтер – Янг Бойз (2:1)

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Лига чемпионов Александр Зубков Георгий Судаков Шахтер Донецк Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз оценки WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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