У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
6 ноября горняки переиграли Янг Бойз в 4-м туре со счетом 2:1
6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Янг Бойз.
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Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков. Это первая победа подопечных Марино Пушича в текущем сезоне главного еврокубка.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Георгий Судаков (8.7), который оформил гол + ассист.
Высокий показатель также и у автора первого забитого мяча донецкого коллектива Александра Зубкова (8.1).
Оценки WhoScored за матч Шахтер – Янг Бойз (2:1)
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