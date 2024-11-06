Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч Шахтер – Янг Бойз
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 22:35 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:37
1255
3

ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч Шахтер – Янг Бойз

Георгий Судаков сыграл ключевую роль в победе горняков над швейцарской командой (2:1)

06 ноября 2024, 22:35 | Обновлено 06 ноября 2024, 22:37
1255
3
ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч Шахтер – Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Янг Бойз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали хавбека донецкого клуба Георгия Судакова лучшим игроком матча:

«Он был лучшим игроком на поле, забив великолепный гол и отдав результативную передачу», – отметили в УЕФА.

На 31-й минуте Георгий отдал ассист на Александра Зубкова, а уже на 41-й отличился самостоятельно.

ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч ЛЧ Шахтер – Янг Бойз

По теме:
ФОТО. Потасовка в матче ЛЧ. Сербы обиделись на Ямала и набросились на него
У кого 8.7? Известны оценки игроков Шахтера за первый победный матч в ЛЧ
БЕЛИК: «У Шахтера на замене детский сад, но мы справляемся со сложностями»
фото лучший игрок Георгий Судаков Лига чемпионов Шахтер Донецк Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Футбол | 06 ноября 2024, 06:23 2
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед

Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор
Футбол | 06 ноября 2024, 22:26 0
Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор
Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор

Турецкая команда была фаворитом в игре, но на поле было тяжело

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Футбол | 06.11.2024, 18:31
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 07:47
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Бокс | 06.11.2024, 08:18
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Жора - красень! Але ще хотілося б Бондаря відмітити.
Ответить
+3
Strontium
Удалась  игра Жорику.   И даже Бондарь сегодня молодец, но после Энрике.   Зато Эгиналду и Бондаренко размагнитились.
Ответить
+1
Demid Romanchik
Важно для него сейчас вернуть уверенность 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 13
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 54
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем