ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч Шахтер – Янг Бойз

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Янг Бойз.

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Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали хавбека донецкого клуба Георгия Судакова лучшим игроком матча:

«Он был лучшим игроком на поле, забив великолепный гол и отдав результативную передачу», – отметили в УЕФА.

На 31-й минуте Георгий отдал ассист на Александра Зубкова, а уже на 41-й отличился самостоятельно.

ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч ЛЧ Шахтер – Янг Бойз