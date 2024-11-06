ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч Шахтер – Янг Бойз
Георгий Судаков сыграл ключевую роль в победе горняков над швейцарской командой (2:1)
6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Янг Бойз.
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Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горняков.
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали хавбека донецкого клуба Георгия Судакова лучшим игроком матча:
«Он был лучшим игроком на поле, забив великолепный гол и отдав результативную передачу», – отметили в УЕФА.
На 31-й минуте Георгий отдал ассист на Александра Зубкова, а уже на 41-й отличился самостоятельно.
ФОТО. Гол + ассист. В УЕФА назвали лучшего игрока матч ЛЧ Шахтер – Янг Бойз
🌟 STARBOY 🧡 @sudakov_11 🪄@ChampionsLeague #UCL#ШахтарЯнгБойз | #Shakhtar pic.twitter.com/TvJXvkx2RC— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2024
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