Дьекереш – второй швед в истории ЛЧ, оформивший хет-трик. Кто же первый?
До этого только Златану Ибрагимовичу удавалось забить три мяча
Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш стал вторым в истории шведским футболистом, которому удалось забить три мяча в рамках одного матча Лиги чемпионов.
В четвертом туре евротурнира футболист наколотил три мяча в ворота английского «Манчестера Сити». Как результат, «Спортинг» одержал разгромную победу над действующим чемпионом АПЛ (4:1).
До Виктора со шведских футболистов автором подобного достижения становился только Златан Ибрагимович. Легендарный нападающий в Лиге чемпионов сезона 2013/14 оформил покер в ворота бельгийского «Андерлехта».
В этом сезоне Дьекереш провел четыре поединка в Лиге чемпионов и сумел отличится пятью голами.
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