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  4. Дьекереш – второй швед в истории ЛЧ, оформивший хет-трик. Кто же первый?
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 17:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:17
915
0

Дьекереш – второй швед в истории ЛЧ, оформивший хет-трик. Кто же первый?

До этого только Златану Ибрагимовичу удавалось забить три мяча

06 ноября 2024, 17:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:17
915
0
Дьекереш – второй швед в истории ЛЧ, оформивший хет-трик. Кто же первый?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш стал вторым в истории шведским футболистом, которому удалось забить три мяча в рамках одного матча Лиги чемпионов.

В четвертом туре евротурнира футболист наколотил три мяча в ворота английского «Манчестера Сити». Как результат, «Спортинг» одержал разгромную победу над действующим чемпионом АПЛ (4:1).

До Виктора со шведских футболистов автором подобного достижения становился только Златан Ибрагимович. Легендарный нападающий в Лиге чемпионов сезона 2013/14 оформил покер в ворота бельгийского «Андерлехта».

В этом сезоне Дьекереш провел четыре поединка в Лиге чемпионов и сумел отличится пятью голами.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Манчестер Сити Спортинг - Манчестер Сити хет-трик Златан Ибрагимович
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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