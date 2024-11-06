Дьекереш – второй швед в истории ЛЧ, оформивший хет-трик. Кто же первый?

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш стал вторым в истории шведским футболистом, которому удалось забить три мяча в рамках одного матча Лиги чемпионов.

В четвертом туре евротурнира футболист наколотил три мяча в ворота английского «Манчестера Сити». Как результат, «Спортинг» одержал разгромную победу над действующим чемпионом АПЛ (4:1).

До Виктора со шведских футболистов автором подобного достижения становился только Златан Ибрагимович. Легендарный нападающий в Лиге чемпионов сезона 2013/14 оформил покер в ворота бельгийского «Андерлехта».

В этом сезоне Дьекереш провел четыре поединка в Лиге чемпионов и сумел отличится пятью голами.