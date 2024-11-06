Что сказал Дьекереш после матча с Ман Сити? Он трижды забил в ЛЧ
Швед помог своей команде добыть неожиданную победу
Шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш поделился эмоциями после разгромной победы над «Манчестер Сити» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов. Нападающий забил трижды в ворота «горожан».
«Всегда приятно забивать, а еще лучше – оформлять хет-трик. Самое важное – победа в матче, поэтому для нас это был отличный вечер.
Мы знали, что матч будет трудным и начали его не очень хорошо. Мы знали, что они дадут нам пространство, и мы могли забить больше четырех мячей, если честно. Они также могли забить больше.
Когда играешь с более сильными соперниками, нужно повышать свой уровень. Я пытался делать то, что делал», – сказал Виктор.
Ранее Рубен Аморим поделился эмоциями после разгромной победы от «Манчестер Сити».
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