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  4. Что сказал Дьекереш после матча с Ман Сити? Он трижды забил в ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 10:33 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:16
462
1

Что сказал Дьекереш после матча с Ман Сити? Он трижды забил в ЛЧ

Швед помог своей команде добыть неожиданную победу

06 ноября 2024, 10:33 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:16
462
1
Что сказал Дьекереш после матча с Ман Сити? Он трижды забил в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш поделился эмоциями после разгромной победы над «Манчестер Сити» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов. Нападающий забил трижды в ворота «горожан».

«Всегда приятно забивать, а еще лучше – оформлять хет-трик. Самое важное – победа в матче, поэтому для нас это был отличный вечер.

Мы знали, что матч будет трудным и начали его не очень хорошо. Мы знали, что они дадут нам пространство, и мы могли забить больше четырех мячей, если честно. Они также могли забить больше.

Когда играешь с более сильными соперниками, нужно повышать свой уровень. Я пытался делать то, что делал», – сказал Виктор.

Ранее Рубен Аморим поделился эмоциями после разгромной победы от «Манчестер Сити».

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Комментарии 1
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serhiy
Була стаття про цього нападника,його всі списували , а він далі забиває і забиває !
https://sport.ua/uk/news/670190-viktor-dyokeresh-v-apl-yogo-spisali-za-nizk
iy-intelekt-teper-dayut-90-mln
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