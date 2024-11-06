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  4. «Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 15:44 |
770
0

«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов

Владимир Вайсс отметил действия Даниила Игнатенко

06 ноября 2024, 15:44 |
770
0
«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Главный тренер Слована Владимир Вайсс назвал украинского полузащитника Даниила Игнатенко лучшим игроком своей команды в проигранном матче Лиги чемпионов с загребским Динамо.

«Игнатенко – лучший игрок матча. Это отличный футболист. Однако, когда мы купили его, он был не готов играть.

После этого полтора месяца он работал только с фитнес-тренером, чтобы набрать физические кондиции. Сегодня он продемонстрировал свой потенциал», – сказал Вайсс.

Слован проиграл Динамо со счётом 1:4. Игнатенко вышел на поле в стартовом составе хозяев, провел весь матч, голевыми действиями не отличился и получил желтую карточку на 87-й минуте.

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Владимир Вайсс-старший Даниил Игнатенко Лига чемпионов Слован Братислава Динамо Загреб
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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