«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов
Владимир Вайсс отметил действия Даниила Игнатенко
Главный тренер Слована Владимир Вайсс назвал украинского полузащитника Даниила Игнатенко лучшим игроком своей команды в проигранном матче Лиги чемпионов с загребским Динамо.
«Игнатенко – лучший игрок матча. Это отличный футболист. Однако, когда мы купили его, он был не готов играть.
После этого полтора месяца он работал только с фитнес-тренером, чтобы набрать физические кондиции. Сегодня он продемонстрировал свой потенциал», – сказал Вайсс.
Слован проиграл Динамо со счётом 1:4. Игнатенко вышел на поле в стартовом составе хозяев, провел весь матч, голевыми действиями не отличился и получил желтую карточку на 87-й минуте.
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