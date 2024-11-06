«Был лучшим». Тренер похвалил игрока сборной Украины за матч Лиги чемпионов

Главный тренер Слована Владимир Вайсс назвал украинского полузащитника Даниила Игнатенко лучшим игроком своей команды в проигранном матче Лиги чемпионов с загребским Динамо.

«Игнатенко – лучший игрок матча. Это отличный футболист. Однако, когда мы купили его, он был не готов играть.

После этого полтора месяца он работал только с фитнес-тренером, чтобы набрать физические кондиции. Сегодня он продемонстрировал свой потенциал», – сказал Вайсс.

Слован проиграл Динамо со счётом 1:4. Игнатенко вышел на поле в стартовом составе хозяев, провел весь матч, голевыми действиями не отличился и получил желтую карточку на 87-й минуте.