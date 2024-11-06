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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 01:40 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:43
417
0

Известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов, в котором забили 5 голов

Даниил Игнатенко и Слован Братислава провели провальный поединок с Динамо Загреб (1:4)

06 ноября 2024, 01:40 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:43
417
0
Известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов, в котором забили 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован Братислава и Динамо Загреб.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в столице Словакии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек хозяев Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе, провел весь матч, голевыми действиями не отличился и получил желтую на 87-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком стал форвард хорватского коллектива Сандро Куленович (9.3), который оформил дубль.

Оценки WhoScored за матч Слован – Динамо Загреб (1:4)

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Слован Братислава Динамо Загреб WhoScored оценки Лига чемпионов Сандро Куленович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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