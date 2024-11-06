Известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов, в котором забили 5 голов
Даниил Игнатенко и Слован Братислава провели провальный поединок с Динамо Загреб (1:4)
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован Братислава и Динамо Загреб.
Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в столице Словакии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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Украинский хавбек хозяев Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе, провел весь матч, голевыми действиями не отличился и получил желтую на 87-й минуте.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком стал форвард хорватского коллектива Сандро Куленович (9.3), который оформил дубль.
Оценки WhoScored за матч Слован – Динамо Загреб (1:4)
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