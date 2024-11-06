Свентек прокомментировала выстуление на Итоговом турнире WTA

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек, поделилась мнением о своей игре на Итоговом турнире WTA после поражения от американки Коко Гофф.

«Сейчас мне немного сложнее выступать, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что я не играла с момента своего вылета с US Open в начале сентября. К тому же, мы только начали работать с новым тренером Вимом Фиссеттом», – отметила Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, что 7 ноября Швёнтек сыграет свой заключительный матч группового этапа против американки Джессики Пегулы. В тот же день Коко Гауфф встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.