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WTA
06 ноября 2024, 15:13 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:17
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0

Свентек прокомментировала выстуление на Итоговом турнире WTA

Полячка связывает проблемы с недостатком игровой практики

06 ноября 2024, 15:13 | Обновлено 06 ноября 2024, 15:17
777
0
Свентек прокомментировала выстуление на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Швёнтек

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек, поделилась мнением о своей игре на Итоговом турнире WTA после поражения от американки Коко Гофф.

«Сейчас мне немного сложнее выступать, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что я не играла с момента своего вылета с US Open в начале сентября. К тому же, мы только начали работать с новым тренером Вимом Фиссеттом», – отметила Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, что 7 ноября Швёнтек сыграет свой заключительный матч группового этапа против американки Джессики Пегулы. В тот же день Коко Гауфф встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

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Ига Свёнтек Вим Фисетт Итоговый турнир WTA Коко Гофф
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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