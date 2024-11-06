Ждите трансферов. Манчестер Сити выделил финансы под новые покупки

Руководители английского клуба «Манчестер Сити» решили выделить нужное количество финансов для осуществления парочки трансферов в ближайшее время.

Причиной такому решению стал неудачный старт команды в сезоне, а также частые травмы ключевых игроков. Представители клуба будут готовы приобрести нужных футболистов тренеру Жузепу Гвардиоле.

На сегодня в лазарете клуба находится семь спортсменов.

Напомним, что «Манчестер Сити» проиграл «Спортингу» со счетом 1:4 в четвертом туре Лиги чемпионов. Данное поражение стало третьим кряду для горожан. До этого клуб уступил «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Тоттенхэму» в Кубке Английском лиги (1:2).