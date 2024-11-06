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Англия
06 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:51
1307
1

Ждите трансферов. Манчестер Сити выделил финансы под новые покупки

Жузеп Гвардиола сможет приобрести парочку игроков в зимнее трансферное окно

06 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:51
1307
1
Ждите трансферов. Манчестер Сити выделил финансы под новые покупки
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Руководители английского клуба «Манчестер Сити» решили выделить нужное количество финансов для осуществления парочки трансферов в ближайшее время.

Причиной такому решению стал неудачный старт команды в сезоне, а также частые травмы ключевых игроков. Представители клуба будут готовы приобрести нужных футболистов тренеру Жузепу Гвардиоле.

На сегодня в лазарете клуба находится семь спортсменов.

Напомним, что «Манчестер Сити» проиграл «Спортингу» со счетом 1:4 в четвертом туре Лиги чемпионов. Данное поражение стало третьим кряду для горожан. До этого клуб уступил «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Тоттенхэму» в Кубке Английском лиги (1:2).

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола
Андрій Вітренко Источник: Football Insider
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ALM
Візьміть майже володаря золотого м'яча з Реалу. Холанда доведеться продати, щоб був фінансовий фейр плей. Чи на МС, Реал, ПСЖ він не діє?
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