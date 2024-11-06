Манчестер Сити проиграл 3 матча подряд. Такого не было больше шести лет

«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Спортингу» в матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов (1:4). Подопечные Жузепа Гвардиолы пропустили четыре мяча в Португалии.

У «горожан» продолжается черная полоса.Команда Гвардиолы проигрывает третий матч подряд. Перед этим англичане проиграли «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги и «Борнмуту» в АПЛ с одинаковым счетом – 1:2. В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал три матча подряд в апреле 2018 года.

У Манчестера Сити есть 7 турнирных пунктов после 4 сыгранных матчей в основном раунде Лиги чемпионов. Команда Гвардиолы находится на шестой строчке турнирной таблицы ЛЧ.

Ранее Гвардиола подвел итоги матча против «Спортинга», сделав откровенное заявление.