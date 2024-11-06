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Италия
06 ноября 2024, 16:54 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:19
635
0

Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу

Леандро Паредес в шаге от перехода в «Бока Хуниорс»

06 ноября 2024, 16:54 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:19
635
0
Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес

Аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Бока Хуниорс». Трансфер может состоятся в ближайшее зимнее трансферное окно.

Игрок столкнулся с проблемами при руководстве Иван Юрича, одной из них является недостаточное количество игровой практики. Контракт игрока с римлянами действует до лета 2025 года.

Руководство готово попрощаться с футболистом, поскольку хотят разгрузить зарплатную ведомость. Аргентинец получает в «Роме» зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

В этом сезоне Леандро провел семь матчей, из которых только два в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что фанаты клуба предупредили руководство клуба с помощью статуи гориллы.

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Леандро Паредес Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Бока Хуниорс чемпионат Аргентины по футболу
Андрій Вітренко Источник: Tuttomercatoweb
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