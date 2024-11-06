Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу

Аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Бока Хуниорс». Трансфер может состоятся в ближайшее зимнее трансферное окно.

Игрок столкнулся с проблемами при руководстве Иван Юрича, одной из них является недостаточное количество игровой практики. Контракт игрока с римлянами действует до лета 2025 года.

Руководство готово попрощаться с футболистом, поскольку хотят разгрузить зарплатную ведомость. Аргентинец получает в «Роме» зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

В этом сезоне Леандро провел семь матчей, из которых только два в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что фанаты клуба предупредили руководство клуба с помощью статуи гориллы.