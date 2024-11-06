Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу
Леандро Паредес в шаге от перехода в «Бока Хуниорс»
Аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Бока Хуниорс». Трансфер может состоятся в ближайшее зимнее трансферное окно.
Игрок столкнулся с проблемами при руководстве Иван Юрича, одной из них является недостаточное количество игровой практики. Контракт игрока с римлянами действует до лета 2025 года.
Руководство готово попрощаться с футболистом, поскольку хотят разгрузить зарплатную ведомость. Аргентинец получает в «Роме» зарплату в размере 6 миллионов евро в год.
В этом сезоне Леандро провел семь матчей, из которых только два в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что фанаты клуба предупредили руководство клуба с помощью статуи гориллы.
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