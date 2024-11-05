Напряжение растет. Фанаты Ромы отправили месседж руководителям клуба

Болельщики римской «Ромы» продемонстрировали свое недовольство последними результатами клуба та действиями руководства..

Перед тренировочной базой фанаты установили статую гориллы с фотографиями двух президентов Дэна и Райана Фридкиных.

На манекене болельщики оставили негативный надпись в адрес руководителей. Фанаты подчеркнули, что оба представителя клуба попала в немилость.

«Фридкин, теперь ты в ж*пе», – написали фанаты.

Данный инцидент случился после поражения римского клуба в матче 11-го тура Серии А. «Рома» оказалась слабее за «Верону». Финальный счет 2:3.