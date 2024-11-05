Напряжение растет. Фанаты Ромы отправили месседж руководителям клуба
Болельщики столичного клуба недовольны результатами
Болельщики римской «Ромы» продемонстрировали свое недовольство последними результатами клуба та действиями руководства..
Перед тренировочной базой фанаты установили статую гориллы с фотографиями двух президентов Дэна и Райана Фридкиных.
На манекене болельщики оставили негативный надпись в адрес руководителей. Фанаты подчеркнули, что оба представителя клуба попала в немилость.
«Фридкин, теперь ты в ж*пе», – написали фанаты.
Данный инцидент случился после поражения римского клуба в матче 11-го тура Серии А. «Рома» оказалась слабее за «Верону». Финальный счет 2:3.
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