Не рады быть в клубе? Два игрока Ромы сожалеют о переходе

Летние приобретения «Ромы» Матс Хуммельс и Марио Эрмосо сожалеют о своем трансфере в столичную команду. От перехода футболистов к составу волков прошло меньше четырех месяцев.

Отсутствие позитивных результатов та частые проблемы в клубе заставляют игроков ощущать себя не в своей тарелке.

Оба футболиста в ближайшее время могут попросить руководство отпустить их в другую команду.

В нынешнем сезоне Эрмосо провел девять матчей за «Рому», из которых в четырех поединках выходил в стартовом составе. А вот Матс имеет в активе всего один сыгранный матч.