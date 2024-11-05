Не рады быть в клубе? Два игрока Ромы сожалеют о переходе
Матс Хуммельс и Марио Эрмосо несчастливы в римской команде
Летние приобретения «Ромы» Матс Хуммельс и Марио Эрмосо сожалеют о своем трансфере в столичную команду. От перехода футболистов к составу волков прошло меньше четырех месяцев.
Отсутствие позитивных результатов та частые проблемы в клубе заставляют игроков ощущать себя не в своей тарелке.
Оба футболиста в ближайшее время могут попросить руководство отпустить их в другую команду.
В нынешнем сезоне Эрмосо провел девять матчей за «Рому», из которых в четырех поединках выходил в стартовом составе. А вот Матс имеет в активе всего один сыгранный матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву
Реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года
Якщо саме так ставити питання, то так, вони дійсно жалкують.)