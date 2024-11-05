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Италия
05 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 05 ноября 2024, 14:56
840
2

Не рады быть в клубе? Два игрока Ромы сожалеют о переходе

Матс Хуммельс и Марио Эрмосо несчастливы в римской команде

05 ноября 2024, 14:51 | Обновлено 05 ноября 2024, 14:56
840
2
Не рады быть в клубе? Два игрока Ромы сожалеют о переходе
ФК Рома. Марио Эрмосо и Матс Хуммельс

Летние приобретения «Ромы» Матс Хуммельс и Марио Эрмосо сожалеют о своем трансфере в столичную команду. От перехода футболистов к составу волков прошло меньше четырех месяцев.

Отсутствие позитивных результатов та частые проблемы в клубе заставляют игроков ощущать себя не в своей тарелке.

Оба футболиста в ближайшее время могут попросить руководство отпустить их в другую команду.

В нынешнем сезоне Эрмосо провел девять матчей за «Рому», из которых в четырех поединках выходил в стартовом составе. А вот Матс имеет в активе всего один сыгранный матч.

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Матс Хуммельс Марио Эрмосо Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: RomaPress
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Комментарии 2
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Alehandro
І хто це тут жаліється) Хумельс у перші ж хвилини свого дебюту у Серії А забив у свої ворота)
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0
_Quantum19_
"Відсутність позитивних результатів та регулярні проблеми в клубі змушують гравців відчувати себе у своїй тарілці".
Якщо саме так ставити питання, то так, вони дійсно жалкують.)
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0
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