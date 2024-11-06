Увольнение Анчелотти вполне реально. В Мадриде будущее коуча под сомнением

В руководстве мадридского «Реала» не исключают, что итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен, если не произойдет улучшения результатов, сообщает Madrid Universal. Будущее итальянца в клубе под большим сомнением.

«Сливочные» идут вторыми в чемпионате, отставая от «Барселоны» на 6 очков. В основном раунде Лиги Чемпионов занимают 17-ую позицию с 6-ю очками после 4-ех встреч.

Комментарий Анчелотти касательно матча с «Миланом».