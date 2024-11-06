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  4. Увольнение Анчелотти вполне реально. В Мадриде будущее коуча под сомнением
Испания
06 ноября 2024, 12:55 |
975
0

Увольнение Анчелотти вполне реально. В Мадриде будущее коуча под сомнением

В мадридском «Реале» не исключают замену тренера в ближайшие несколько недель

06 ноября 2024, 12:55 |
975
0
Увольнение Анчелотти вполне реально. В Мадриде будущее коуча под сомнением
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В руководстве мадридского «Реала» не исключают, что итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен, если не произойдет улучшения результатов, сообщает Madrid Universal. Будущее итальянца в клубе под большим сомнением.

«Сливочные» идут вторыми в чемпионате, отставая от «Барселоны» на 6 очков. В основном раунде Лиги Чемпионов занимают 17-ую позицию с 6-ю очками после 4-ех встреч.

Комментарий Анчелотти касательно матча с «Миланом».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Madrid Universal
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