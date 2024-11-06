Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы и в атаке, и в обороне»
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 11:13 |
301
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы и в атаке, и в обороне»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 11:13 |
301
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы и в атаке, и в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» проиграл на домашнем стадионе «Милану» со счетом 3:1. Главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти выделил главные проблемы своих подопечных:

«У нас проблемы и в атаке, и в обороне. Мы не используем свои шансы, неэффективно проводим атаки, и у нас нет никакой структуры в защите. Если мы ошибаемся в обороне, игра может ухудшиться в любой момент. Мы спасли свое положение в нескольких ситуациях, но не сможем делать этого в каждом матче.

Нужно быть более жесткими, играть лучше с мячом, научиться правильно выходить в контратаки. Получается, что все проблемы, которые были в игре с «Барселоной», остались и в игре с «Миланом», – подытожил Анчелотти.

Мадридский «Реал» проиграл два последних матча в Лиге чемпионов – перед «Миланом» было сенсационное поражение от французского «Лилля» (1:0).

По теме:
Арне Слот признался, почему футболист Ливерпуля играл на другой позиции
«Монца сложнее Реала». Фонсека – после матча с Реалом
Лучший игрок матча. Невероятный Майк Меньян на Сантьяго Бернабеу
Лига чемпионов Реал Мадрид Милан Реал - Милан Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 0
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Футбол | 06 ноября 2024, 06:23 2
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед

Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 06.11.2024, 09:58
Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06.11.2024, 02:17
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Война | 06.11.2024, 10:10
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 4
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 43
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 6
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем