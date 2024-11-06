Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы и в атаке, и в обороне»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» проиграл на домашнем стадионе «Милану» со счетом 3:1. Главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти выделил главные проблемы своих подопечных:

«У нас проблемы и в атаке, и в обороне. Мы не используем свои шансы, неэффективно проводим атаки, и у нас нет никакой структуры в защите. Если мы ошибаемся в обороне, игра может ухудшиться в любой момент. Мы спасли свое положение в нескольких ситуациях, но не сможем делать этого в каждом матче.

Нужно быть более жесткими, играть лучше с мячом, научиться правильно выходить в контратаки. Получается, что все проблемы, которые были в игре с «Барселоной», остались и в игре с «Миланом», – подытожил Анчелотти.

Мадридский «Реал» проиграл два последних матча в Лиге чемпионов – перед «Миланом» было сенсационное поражение от французского «Лилля» (1:0).