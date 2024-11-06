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  4. «Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер
Испания
06 ноября 2024, 10:13 |
1475
0

«Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер

Мартин Батурина не пожелал ехать на Пиренеи и считает, что ему больше подходит Германия

06 ноября 2024, 10:13 |
1475
0
«Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

21-летний полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина, которого нередко называют «новым Лукой Модричем», удивил футбольный мир тем, что отклонил предложение о переходе в мадридский «Реал».

Руководство «бланкос» хотело оформить трансфер Батурины, полагая, что тот может стать важной фигурой для первой команды в долгосрочной перспективе, но нарвалось на нежелание Мартина переезжать в Испанию.

Сам Батурина считает, что для него будет лучше переехать в Германию, когда он решится покинуть хорватский чемпионат.

В текущем сезоне Батурина демонстрирует качественный футбол и уже отличился 2 голами и 7 ассистами в 16 официальных поединках за «Динамо» Загреб.

Год назад в подписании Батурины всерьез был заинтересован «Шахтер», который был готов удовлетворить финансовые требования загребского «Динамо», но нарвался на категорический отказ самого футболиста перебираться в Украину – из-за фактора войны.

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Мартин Батурина Реал Мадрид Динамо Загреб трансферы Ла Лиги трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Fichajes.net
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