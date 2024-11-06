«Новый Модрич» отказал Реалу. Раньше его хотел подписать Шахтер
Мартин Батурина не пожелал ехать на Пиренеи и считает, что ему больше подходит Германия
21-летний полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина, которого нередко называют «новым Лукой Модричем», удивил футбольный мир тем, что отклонил предложение о переходе в мадридский «Реал».
Руководство «бланкос» хотело оформить трансфер Батурины, полагая, что тот может стать важной фигурой для первой команды в долгосрочной перспективе, но нарвалось на нежелание Мартина переезжать в Испанию.
Сам Батурина считает, что для него будет лучше переехать в Германию, когда он решится покинуть хорватский чемпионат.
В текущем сезоне Батурина демонстрирует качественный футбол и уже отличился 2 голами и 7 ассистами в 16 официальных поединках за «Динамо» Загреб.
Год назад в подписании Батурины всерьез был заинтересован «Шахтер», который был готов удовлетворить финансовые требования загребского «Динамо», но нарвался на категорический отказ самого футболиста перебираться в Украину – из-за фактора войны.
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