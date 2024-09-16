Его хотел подписать Шахтер. Реал нацелился на хорватского таланта
Мартин Батурина попал на радары королевского клуба
Мадридский «Реал» интересуется хорватским полузащитником загребского «Динамо» Мартином Батуриной, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Отмечается, что хавбек был рекомендован руководству «сливочных» самим Лукой Модричем.
По информации источника, за 21-летним футболистом также следит английский «Манчестер Юнайтед».
В сезоне 2024/25 Мартин Батурина провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В январе 2024 года Мартина Батурину пытался подписать донецкий «Шахтер».
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