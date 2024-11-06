Алонсо назвал причины сокрушительного фиаско Байера в матче ЛЧ с Ливерпулем

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Байер.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась поражением подопечных Хаби Алонсо со счетом 0:4.

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После завершения встречи главный тренер фармацевтов Хаби Алонсо провел пресс-конференцию:

«Мы были хороши в течение 60 минут, играли очень компактно, как с мячом, так и без него. У нас было больше проблем во втором тайме, мы были не такими компактными. Тяжело было вернуться после того, как мы пропустили два гола за несколько минут. Ливерпуль — топовая команда, и такое может случиться. Нам нужна топовая игра в течение 95 минут в таких играх.

Мы были готовы приехать сюда и выложиться по полной. Мы неплохо справились в какой-то части, но игра изменилась за 20 минут. Ливерпуль силен. Нам не хватило мощи и последовательности. Принимаем это, поздравляем Ливерпуль и двигаемся дальше. Я постараюсь отделить игру и боль от результата от чувств возвращения и любви. Я действительно благодарен за такой прием».

Хавбек Байера Роберт Андрих:

«Первые два гола были решающими. Все еще было на что рассчитывать, но игра начала усложняться, и Ливерпуль затем нас вывел. Четыре гола — это слишком много, но это заслуженная победа для Ливерпуля.

У нас две победы и ничья с Брестом, где мы могли победить. Семь очков — это нормально и дает нам все шансы на прогресс».

Голкипер и капитан Байера Лукаш Градецки:

«Быстрые голы убили игру, а четыре гола — это слишком много. Да, домашние болельщики помогли Ливерпулю. Нам удалось успокоить их на некоторое время, но потом они и команда разошлись. Я не думаю, что это заслуживало такого большого итогового счета».

Видеообзор матча Ливерпуль – Байер (4:0)