ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
Главный тренер Милана провел пресс-конференцию после победы над сливочными в ЛЧ
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.
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Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
После завершения встречи наставник россонери Паулу Фонсека провел пресс-конференцию:
«Я думаю, справедливо будет сказать, что мы играли без страха. Мы играли смело. Нелегко приехать сюда и играть против лучшей команды в мире в этот момент – особенно когда вы хотите продемонстрировать эту смелость, эту индивидуальность. Я думаю, что мы выступили потрясающе в первом тайме.
Во втором тайме, возможно, мы немного пострадали, потому что Мадрид прессинговал больше, особенно на последних 30 метрах, но в итоге мы забили потрясающий гол. Три гола, но три качественных гола и с потрясающей позиционной игрой. Я действительно, очень счастлив из-за смелой игры, которую мы провели.
Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Мадрида как в позиционной игре, так и в нашем великолепном отношении. Нужна смелость, чтобы играть так, как мы играли, но мы действительно понимали моменты матча, например, когда ускоряться, а когда подталкивать. Первая половина была почти идеальной игрой, и я так очень своими игроками».
Форвард Милана Альваро Мората:
«У Мадрида отличная команда. Нам нужно было преподносить много жертв и бежать, и все так усердно работали вместе. Когда мы играем как 11 львов на поле, сложно кому-либо победить нас».
Видеообзор матча Реал – Милан (3:1)
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