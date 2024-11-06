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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 03:13 |
187
0

ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»

Главный тренер Милана провел пресс-конференцию после победы над сливочными в ЛЧ

06 ноября 2024, 03:13 |
187
0
ФОНСЕКА: «Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграл на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

После завершения встречи наставник россонери Паулу Фонсека провел пресс-конференцию:

«Я думаю, справедливо будет сказать, что мы играли без страха. Мы играли смело. Нелегко приехать сюда и играть против лучшей команды в мире в этот момент – особенно когда вы хотите продемонстрировать эту смелость, эту индивидуальность. Я думаю, что мы выступили потрясающе в первом тайме.

Во втором тайме, возможно, мы немного пострадали, потому что Мадрид прессинговал больше, особенно на последних 30 метрах, но в итоге мы забили потрясающий гол. Три гола, но три качественных гола и с потрясающей позиционной игрой. Я действительно, очень счастлив из-за смелой игры, которую мы провели.

Факт в том, что мы смогли воспользоваться ошибками Мадрида как в позиционной игре, так и в нашем великолепном отношении. Нужна смелость, чтобы играть так, как мы играли, но мы действительно понимали моменты матча, например, когда ускоряться, а когда подталкивать. Первая половина была почти идеальной игрой, и я так очень своими игроками».

Форвард Милана Альваро Мората:

«У Мадрида отличная команда. Нам нужно было преподносить много жертв и бежать, и все так усердно работали вместе. Когда мы играем как 11 львов на поле, сложно кому-либо победить нас».

Видеообзор матча Реал – Милан (3:1)

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Паулу Фонсека пресс-конференция Альваро Мората Реал Мадрид Милан Реал - Милан Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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