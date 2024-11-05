Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:12
975
1

ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул

Альваро сделал счет 2:1 в пользу Милана в поединке 4-го тура ЛЧ против сливочных

05 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:12
975
1
ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората и Андрей Лунин

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. Уже на 12-й он пропустил первый – отличился Малик Тшау.

На 39-й минуте счет 2:1 сделал Альваро Мората. Он удачно сыграл на добивании после того, как Лунин сделал сейв после удара Рафаэля Леау.

❗️ ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул

ГОЛ! 1:2 Мората, 39 мин.

По теме:
Реал – Милан. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Уничтожили победителя ЛЧ. Аль-Наср выиграл с голом Роналду и дублем Талиски
ВИДЕО. Звездный форвард Спортинга не реализовал выход 1 на 1 в матче с МС
Альваро Мората Андрей Лунин видео голов и обзор Рафаэл Леау Реал Мадрид Милан Реал - Милан Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый трансфер Аморима. МЮ готов заплатить 15 млн евро за бека Барселоны
Футбол | 05 ноября 2024, 22:38 1
Первый трансфер Аморима. МЮ готов заплатить 15 млн евро за бека Барселоны
Первый трансфер Аморима. МЮ готов заплатить 15 млн евро за бека Барселоны

Андреас Кристенсен вскоре может вернуться на Туманный Альбион, где ранее уже играл за «Челси»

Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Теннис | 05 ноября 2024, 19:15 26
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA
Больше не «клиентка». Гофф переиграла Свентек на Итоговом турнире WTA

Коко одолела Игу в двух сетах во 2-м туре Оранжевой группы на WTA Finals 2024

Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Футбол | 05.11.2024, 10:49
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 10:31
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 12:47
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
пишіть в заголовку, що не втдео, а посилання на телеграм....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 6
Футбол
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 10
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 5
Бокс
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем