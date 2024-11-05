5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

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Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. Уже на 12-й он пропустил первый – отличился Малик Тшау.

На 39-й минуте счет 2:1 сделал Альваро Мората. Он удачно сыграл на добивании после того, как Лунин сделал сейв после удара Рафаэля Леау.

❗️ ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул

ГОЛ! 1:2 Мората, 39 мин.