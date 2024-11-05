ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул
Альваро сделал счет 2:1 в пользу Милана в поединке 4-го тура ЛЧ против сливочных
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.
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Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. Уже на 12-й он пропустил первый – отличился Малик Тшау.
На 39-й минуте счет 2:1 сделал Альваро Мората. Он удачно сыграл на добивании после того, как Лунин сделал сейв после удара Рафаэля Леау.
❗️ ВИДЕО. Мората забил 2-й Реалу. Лунин сделал сейв, но добивание не вытянул
ГОЛ! 1:2 Мората, 39 мин.
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