5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 23-й минуте звездный бразильский вингер Винисиус Жуниор реализовал пенальти и сравнял счет. Рефери назначил 11-метровый после того, как Эмерсон Роял неудачно сыграл в подкате против Вини.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба. На 12-й его ворота поразил Малик Тшау.

❗️ ВИДЕО. Винисиус Жуниор сравнял счет в матче Лиги чемпионов Реал – Милан

ГОЛ! 1:1 Винисиус, 23 (пен.)