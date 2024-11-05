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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:00
2851
3

ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте

Малик Тшау вывел итальянский коллектив вперед после передачи Кристиана Пулишича

05 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 23:00
2851
3
ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.

Счет на 12-й минуте открыл Малик Тшау. Ассист на немецкого защитника отдал Кристиан Пулишич.

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте

ГОЛ! 0:1 Тшау, 12 мин.

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Малик Тшау видео голов и обзор Андрей Лунин Реал Мадрид Милан Реал - Милан Лига чемпионов Кристиан Пулишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Nina Sova
На спиртюа каждый раз праздник, как Лунин пропускает🤬
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Диванний Експерт
І де відео!!?????!!!🤬🤬🤬
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