ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте
Малик Тшау вывел итальянский коллектив вперед после передачи Кристиана Пулишича
5 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Милан.
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Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе королевского клуба.
Счет на 12-й минуте открыл Малик Тшау. Ассист на немецкого защитника отдал Кристиан Пулишич.
❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил в матче ЛЧ Реал – Милан на 13-й минуте
ГОЛ! 0:1 Тшау, 12 мин.
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