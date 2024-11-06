Аль-Наср Эр-Рияд

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Аль-Айн.

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Поединок состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Игра завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов Азии. 4-й тур, 5 ноября

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 5:1

Голы: Талиска, 5, 90+4, Роналду, 31, Кардозу, 37 (автогол), Весли, 81 – Бенто, 56 (автогол)

Видео голов и обзор матча: