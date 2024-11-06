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Лига чемпионов АФК
Аль-Наср Эр-Рияд
05.11.2024 20:00 – FT 5 : 1
Аль-Айн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
06 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:17
66
0

Аль-Наср – Аль-Айн – 5:1. Мяч Роналду, дубль Талиски. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов Азии

06 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:17
66
0
Аль-Наср – Аль-Айн – 5:1. Мяч Роналду, дубль Талиски. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Аль-Айн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Игра завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов Азии. 4-й тур, 5 ноября

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 5:1

Голы: Талиска, 5, 90+4, Роналду, 31, Кардозу, 37 (автогол), Весли, 81 – Бенто, 56 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Wesley (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Бенто Крепски (Аль-Наср Эр-Рияд).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Фабио Кардосо (Аль-Айн).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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