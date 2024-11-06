05.11.2024 20:00 – FT 5 : 1
Саудовская Аравия06 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:17
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Аль-Наср – Аль-Айн – 5:1. Мяч Роналду, дубль Талиски. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов Азии
06 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 06 ноября 2024, 01:17
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5 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Наср и Аль-Айн.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Игра завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.
Лига чемпионов Азии. 4-й тур, 5 ноября
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 5:1
Голы: Талиска, 5, 90+4, Роналду, 31, Кардозу, 37 (автогол), Весли, 81 – Бенто, 56 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Wesley (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Бенто Крепски (Аль-Наср Эр-Рияд).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Фабио Кардосо (Аль-Айн).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
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