Пушич озвучил главную задачу Шахтера на матч с Янг Бойз. Что сказал?

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от предстоящего матча «горняков» против «Янг Бойз» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов.

«Конечно, мы хотим выиграть эту игру, потому что тогда вы можете увеличить свои шансы достичь чего-нибудь большего. Впереди много матчей, и все еще все возможно.

Как я сказал, эта игра с «Янг Бойз» – это матч двух команд, которым нужны баллы, и это будет интересно», – сказал Пушич.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» имеют лишь один пункт после трех матчей в Лиге чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и уступил «Арсеналу» (0:1).