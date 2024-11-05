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  4. Пушич озвучил главную задачу Шахтера на матч с Янг Бойз. Что сказал?
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 18:49 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:05
667
1

Пушич озвучил главную задачу Шахтера на матч с Янг Бойз. Что сказал?

Тренер «горняков» поделился ожиданиями от предстоящего матча

05 ноября 2024, 18:49 | Обновлено 05 ноября 2024, 19:05
667
1
Пушич озвучил главную задачу Шахтера на матч с Янг Бойз. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от предстоящего матча «горняков» против «Янг Бойз» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов.

«Конечно, мы хотим выиграть эту игру, потому что тогда вы можете увеличить свои шансы достичь чего-нибудь большего. Впереди много матчей, и все еще все возможно.

Как я сказал, эта игра с «Янг Бойз» – это матч двух команд, которым нужны баллы, и это будет интересно», – сказал Пушич.

Матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится завтра, шестого ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

«Горняки» имеют лишь один пункт после трех матчей в Лиге чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и уступил «Арсеналу» (0:1).

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Марино Пушич Шахтер Донецк Янг Бойз Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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nicksaf
Яка різниця, що він сказав. У наступному сезоні ШД буде грати у кваліфікації ЛК і 40 млн ніт.
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