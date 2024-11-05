Игроки Шахтёра уже прибыли в Германию на матч Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» прибыл в Гельзенкирхен, где 6 ноября сыграет матч 4-го тура Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

Горняки показали в социальных сетях весь путь, который команда из Украины преодолела до Германии.

«Шахтер» выбрал своим домашним стадионом Фельтинс-Арену в Гельзенкирхене. Она была построена в 2001 году и может вмещать 54 тысячи болельщиков.

Матч между донецким «Шахтером» и «Янг Бойз» начнется 6 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что киевское «Динамо» отправилось в Германию на игру с «Ференцварошем».