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Лига Европы
05 ноября 2024, 15:22 | Обновлено 05 ноября 2024, 15:39
791
0

Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Ференцварошем

7 ноября состоится 4-й тур второго по значимости еврокубка

05 ноября 2024, 15:22 | Обновлено 05 ноября 2024, 15:39
791
0
Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Ференцварошем
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» уже прибыло в Польшу, где продолжит свой путь к матчу 4-го тура Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша». Игра состоится 7 ноября на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Команда из Украины добиралась до Польши поездом. Дальше их ждет путешествие в Германию.

Киевское «Динамо» встречалось с венгерским «Ференцварошем» трижды. Один раз в 1975 году в финале Кубка Кубков украинская команда одержала победу со счетом 3:0.

Также дважды команды встречались в Лиге чемпионов сезона 2020/21. В киевском матче победили хозяева со счетом 1:0, а в Будапеште была результативная ничья.

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Лига Европы Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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