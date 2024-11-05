Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Ференцварошем

Киевское «Динамо» уже прибыло в Польшу, где продолжит свой путь к матчу 4-го тура Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша». Игра состоится 7 ноября на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Команда из Украины добиралась до Польши поездом. Дальше их ждет путешествие в Германию.

Киевское «Динамо» встречалось с венгерским «Ференцварошем» трижды. Один раз в 1975 году в финале Кубка Кубков украинская команда одержала победу со счетом 3:0.

Также дважды команды встречались в Лиге чемпионов сезона 2020/21. В киевском матче победили хозяева со счетом 1:0, а в Будапеште была результативная ничья.