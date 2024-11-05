Семен АЛЬТМАН: «Заявление Блохина о ЧМ меня нисколько не удивило»

Украинский тренер Семен Альтман рассказал эксклюзивно Sport.ua, как воспринял заявление Олега Блохина о том, что он выведет сборную Украины на Чемпионат мира.

«После этого он пригласил меня на работу. Я согласился и был готов воплотить в жизнь его идеи. Заявление Блохина меня совершенно не удивило, ведь я работал на уровне сборной и с Анатолием Бишовцем (в олимпийской сборной Южной Кореи – прим. ред.). Для них обоих ничего другого, кроме первого места, не существует. И Блохин, и Бишовець – максималисты. Такими они были как в период карьеры игрока, так и тренера. Чего, к сожалению, не хватало моему лучшему другу Виктору Прокопенко (Царство ему небесное), который не был так нацелен на первое место. Именно поэтому оно ускользало от него в наиболее неподходящий момент», – прокомментировал Альтман.

Напомним, что недавно вспоминали, как Блохин раскритиковал Лобановского перед Суперкубком УЕФА.