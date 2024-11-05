Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семен АЛЬТМАН: «Заявление Блохина о ЧМ меня нисколько не удивило»
Другие новости
05 ноября 2024, 18:10 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:12
901
0

Семен АЛЬТМАН: «Заявление Блохина о ЧМ меня нисколько не удивило»

Специалист поздравляет своего товарища по команде с днем рождения

05 ноября 2024, 18:10 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:12
901
0
Семен АЛЬТМАН: «Заявление Блохина о ЧМ меня нисколько не удивило»
ФК Динамо Киев. Семен Альтман

Украинский тренер Семен Альтман рассказал эксклюзивно Sport.ua, как воспринял заявление Олега Блохина о том, что он выведет сборную Украины на Чемпионат мира.

«После этого он пригласил меня на работу. Я согласился и был готов воплотить в жизнь его идеи. Заявление Блохина меня совершенно не удивило, ведь я работал на уровне сборной и с Анатолием Бишовцем (в олимпийской сборной Южной Кореи – прим. ред.). Для них обоих ничего другого, кроме первого места, не существует. И Блохин, и Бишовець – максималисты. Такими они были как в период карьеры игрока, так и тренера. Чего, к сожалению, не хватало моему лучшему другу Виктору Прокопенко (Царство ему небесное), который не был так нацелен на первое место. Именно поэтому оно ускользало от него в наиболее неподходящий момент», – прокомментировал Альтман.

Напомним, что недавно вспоминали, как Блохин раскритиковал Лобановского перед Суперкубком УЕФА.

По теме:
Семен АЛЬТМАН: «С Блохиным у нас много общего»
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом
Семен Альтман Олег Блохин чемпионат мира по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Бокс | 04 ноября 2024, 17:26 1
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али

Американский боксер пообещал Али отомстить за него

Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии
Футбол | 05 ноября 2024, 10:53 6
Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии
Известна заявка сборной Украины U-21 на матчи против Португалии и Италии

Унаи Мельгоса вызвал 24 футболиста

Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Бокс | 04.11.2024, 21:35
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Олег ФЕДОРЧУК: «Худшее, что игра Шахтера стала предсказуемой»
Футбол | 05.11.2024, 16:59
Олег ФЕДОРЧУК: «Худшее, что игра Шахтера стала предсказуемой»
Олег ФЕДОРЧУК: «Худшее, что игра Шахтера стала предсказуемой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 14
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем