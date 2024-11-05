Семен АЛЬТМАН: «С Блохиным у нас много общего»

О сотрудничестве со знаменитым форвардом киевского «Динамо» и сборной СССР Олегом Блохиным в работе с национальной командой Украины рассказал его коллега Семен Альтман для Sport.ua.

– Это хороший тренер. Он умеет слушать и слышать. Поэтому мне было легко и интересно работать с ним в сборной Украины.

– Наверное, самым запоминающимся периодом вашей совместной работы стал чемпионат мира 2006 года, не так ли?

– Безусловно. И не только участие в этом турнире, но и подготовка к нему и выход из группы. Всё это было единым целым и прошло на одном дыхании.

– Перед отборочным циклом того чемпионата мира Олег Блохин заявил, что сборная Украины выйдет из группы с первого места. Не казалось ли вам тогда, что это слишком серьезное заявление?

–После этого он и пригласил меня работать. Я согласился и был готов воплощать его идеи. Заявление Блохина меня нисколько не удивило, ведь я работал на уровне сборной с Анатолием Бышовцем (в олимпийской сборной Южной Кореи – прим. ред.). Для них обоих ничего, кроме первого места, не существует. И Блохин, и Бышовец — максималисты. Такими они были как в период карьеры игрока, так и тренера. Чего, к сожалению, не хватало моему лучшему другу Виктору Прокопенко (Царство ему небесное), который не был так ориентирован на первое место, из-за чего оно часто ускользало в самый неподходящий момент.

– Как часто общаетесь или видитесь с Олегом Блохиным?

– Сейчас, к сожалению, редко. Незадолго до полномасштабной войны мы встречались, когда он приезжал в Одессу на турнир Игоря Беланова. Раньше проводником, который служил нашим связующим звеном, был покойный Андрей Баль. С его уходом эта связь как-то оборвалась. Немного грустно, что так сложилось. Теперь остались лишь воспоминания.

– Вы, как человек, который много лет прожил в Одессе, не лишены чувства юмора. Были ли ситуации, когда юмор помогал вам в совместной работе с Олегом Блохиным в сборной?

– Если говорить о сборной, то у Баля чувство юмора было даже выше, чем у меня. Он любую конфликтную ситуацию мог разрядить так, что всё выглядело нормально. Юмор всегда был нам на пользу. К нему нужно относиться с уважением. Нормальные люди — интеллектуалы, великие спортсмены всегда любили юмор, хорошо его понимали и применяли. Таким же был и Блохин. Помню, когда мы работали в сборной, он мне говорил: «Иди, поговори со своим одесситом», имея в виду Андрея Воронина.

– И вам удавалось найти общий язык?

– Совместно. Я чётко понимал, что в команде главный тренер может быть только один. И все мы это понимали. Поэтому у нас и была дружная команда. Главное, что это понимал и Григорий Михайлович Суркис, который всячески нам помогал.

– Какие пожелания у вас для сегодняшнего именинника?

– Блохин ушёл от меня недалеко — между нами всего шесть лет разницы. Мы росли в одно время, и у нас много общего. Он из спортивной семьи, и я тоже; он киевлянин, и я киевлянин (вырос в Киеве). Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию в нашей стране, прежде всего, хочу пожелать мира. А всё остальное приложится.