Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семен АЛЬТМАН: «С Блохиным у нас много общего»
Другие новости
05 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:43
736
0

Семен АЛЬТМАН: «С Блохиным у нас много общего»

Сегодня легенда нашего футбола отмечает День рождения

05 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:43
736
0
Семен АЛЬТМАН: «С Блохиным у нас много общего»
ФК Динамо Киев. Семен Альтман

О сотрудничестве со знаменитым форвардом киевского «Динамо» и сборной СССР Олегом Блохиным в работе с национальной командой Украины рассказал его коллега Семен Альтман для Sport.ua.

– Это хороший тренер. Он умеет слушать и слышать. Поэтому мне было легко и интересно работать с ним в сборной Украины.

Наверное, самым запоминающимся периодом вашей совместной работы стал чемпионат мира 2006 года, не так ли?

– Безусловно. И не только участие в этом турнире, но и подготовка к нему и выход из группы. Всё это было единым целым и прошло на одном дыхании.

– Перед отборочным циклом того чемпионата мира Олег Блохин заявил, что сборная Украины выйдет из группы с первого места. Не казалось ли вам тогда, что это слишком серьезное заявление?

–После этого он и пригласил меня работать. Я согласился и был готов воплощать его идеи. Заявление Блохина меня нисколько не удивило, ведь я работал на уровне сборной с Анатолием Бышовцем (в олимпийской сборной Южной Кореи – прим. ред.). Для них обоих ничего, кроме первого места, не существует. И Блохин, и Бышовец — максималисты. Такими они были как в период карьеры игрока, так и тренера. Чего, к сожалению, не хватало моему лучшему другу Виктору Прокопенко (Царство ему небесное), который не был так ориентирован на первое место, из-за чего оно часто ускользало в самый неподходящий момент.

– Как часто общаетесь или видитесь с Олегом Блохиным?

– Сейчас, к сожалению, редко. Незадолго до полномасштабной войны мы встречались, когда он приезжал в Одессу на турнир Игоря Беланова. Раньше проводником, который служил нашим связующим звеном, был покойный Андрей Баль. С его уходом эта связь как-то оборвалась. Немного грустно, что так сложилось. Теперь остались лишь воспоминания.

– Вы, как человек, который много лет прожил в Одессе, не лишены чувства юмора. Были ли ситуации, когда юмор помогал вам в совместной работе с Олегом Блохиным в сборной?

– Если говорить о сборной, то у Баля чувство юмора было даже выше, чем у меня. Он любую конфликтную ситуацию мог разрядить так, что всё выглядело нормально. Юмор всегда был нам на пользу. К нему нужно относиться с уважением. Нормальные люди — интеллектуалы, великие спортсмены всегда любили юмор, хорошо его понимали и применяли. Таким же был и Блохин. Помню, когда мы работали в сборной, он мне говорил: «Иди, поговори со своим одесситом», имея в виду Андрея Воронина.

– И вам удавалось найти общий язык?

– Совместно. Я чётко понимал, что в команде главный тренер может быть только один. И все мы это понимали. Поэтому у нас и была дружная команда. Главное, что это понимал и Григорий Михайлович Суркис, который всячески нам помогал.

– Какие пожелания у вас для сегодняшнего именинника?

– Блохин ушёл от меня недалеко — между нами всего шесть лет разницы. Мы росли в одно время, и у нас много общего. Он из спортивной семьи, и я тоже; он киевлянин, и я киевлянин (вырос в Киеве). Поэтому, учитывая нынешнюю ситуацию в нашей стране, прежде всего, хочу пожелать мира. А всё остальное приложится.

По теме:
Семен АЛЬТМАН: «Заявление Блохина о ЧМ меня нисколько не удивило»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сотни тысяч мальчиков мечтают играть в Динамо»
Сергей НАГОРНЯК: «Ждем от Динамо и Шахтера первых голов и побед!»
Семен Альтман Олег Блохин день рождения Динамо Киев
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Бокс | 04 ноября 2024, 17:26 1
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али

Американский боксер пообещал Али отомстить за него

Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Футбол | 05 ноября 2024, 09:58 7
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?

Причина обращения – спорный эпизод в матче с «Александрией»

Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
Футбол | 05.11.2024, 16:33
Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
Кобин перевел 5 игроков Ингульца в U-19. Что сказал Поворознюк?
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Футбол | 05.11.2024, 00:16
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Футбол | 05.11.2024, 05:08
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 14
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
04.11.2024, 15:25 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем