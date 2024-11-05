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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 14:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 14:24
103
0

ФЕДОРИВСКИЙ: «Мы недовольны результатом встречи с Вересом»

Вратарь «Оболони» вместе с одноклубниками настраивался на победу в матче

05 ноября 2024, 14:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 14:24
103
0
ФЕДОРИВСКИЙ: «Мы недовольны результатом встречи с Вересом»
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

Вратарь столичного клуба «Оболонь» Назарий Федоривский поделился эмоциями после ничейного противостояния против «Вереса» в 12-м туре УПЛ (0:0).

«Мы недовольны, прежде всего, результатом этой встречи. Мы все настраивались только на победу в домашнем матче с «Вересом», ведь это был хороший шанс выбраться из подвала турнирной таблицы. Как минимум – мы заработали одно очко и в дальнейшем будем стараться набирать очки по максимуму, до зимней паузы.

Эта встреча проходила без центра поля. Конечно, мы хотели открыть счет и, самый лучший момент в матче, я считаю, у нас был в начале второго тайма. Руслан Черненко пробивал головой с близкой дистанции. Если бы ему в тот момент фарта, он забил бы гол», – сказал Федоривский в интервью изданию Спортарена.

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Назарий Федоривский Оболонь Киев Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Sportarena
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