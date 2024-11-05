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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 01:34 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:38
32
0

ВОВЧЕНКО: «Оболонь выглядела более свежее»

Защитник «Вереса» поделился мыслями о дуэли со столичным клубом «Оболонь»

05 ноября 2024, 01:34 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:38
32
0
ВОВЧЕНКО: «Оболонь выглядела более свежее»
ФК Верес. Семен Вовченко

Футболист ровенского «Вереса» Семен Вовченко высказался по поводу матча с «Оболонью» в 12-м туре Украинской Премьер лиги (0:0).

«Эпизод с толкотней? Это был игровой момент, борьба за мяч. Затем меня потащили за руку и я упал вместе с игроком «Оболони». Началась схватка. Что было дальше – не видел, потому что лежал лицом к земле.

В перерыве у нас был серьезный разговор. Тренеры указали на ошибки. Мы стали играть более агрессивно. Создали два момента, которые могли решить судьбу матча. Но сыграли в конце концов – 0:0.

В игре соперника сегодня ничего не изменилось. Они по тому же принципу пытались противостоять нам в Киеве. Но они сменили больше игроков в основном составе, поэтому «Оболонь» выглядела свежее», – сказал Вовченко.

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Семен Вовченко Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Верес
Андрій Вітренко Источник: ФК Верес
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