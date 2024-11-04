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  4. Олег ШАНДРУК: «Результатом и качеством игры – недоволен»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:39
208
0

Олег ШАНДРУК: «Результатом и качеством игры – недоволен»

3 ноября состоялся матч 12-го тура УПЛ между «Оболонью» и «Вересом»

04 ноября 2024, 17:19 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:39
208
0
Олег ШАНДРУК: «Результатом и качеством игры – недоволен»
ФК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук остался недовольным после матча 12-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с киевской «Оболонью» (0:0).

«Если мы прошли в четвертьфинал в Кубке и не проиграли сегодня в матче чемпионата – значит, стратегически правильно подошли к этому двухматчевому противостоянию. Команда стремится побеждать во всех турнирах.

По эмоциональной составляющей, я об этом говорил сразу после прошлой игры, нам просто не хватает необходимого опыта. Проблема не в физической форме, или в нехватке времени для восстановления. Это тоже нужно пройти. Для европейских клубов играть каждые три-четыре дня -– это нормально. Когда наши команды попадают в такой график, это сугубо мое личное мнение, нам не хватает необходимого опыта. Именно поэтому, эмоционально мы сегодня были не на том уровне, которого хотелось бы.

Поэтому, ни результатом, ни качеством игры - я недоволен. Мы могли сыграть лучше. Мы не сыграли ужасно сегодня, но хотели большего.

Мы понимали, что это ключевая игра для «Оболони». Им необходима была победа и они именно на эту игру делали ставку. Погодные условия: ветер, холод. Специфическое сухое поле. Но мы тоже создавали моменты. Имели хорошие возможности. Если бы их реализовали - могли бы рассчитывать на большее.

Игра посреди дня в понедельник? Согласен с тем, что матчи в понедельник можно начинать вечером. Единственное, я не очень владею информацией о воздушных тревогах в столице. В Ровно, например, мы в 18:00 начинаем матчи в будние дни. Это удобнее для болельщиков», – сказал тренер на пресс-конференции.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Оболонь - Верес Оболонь Киев Олег Шандрук
Олександр Сільченко Источник: ФК Верес
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