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  4. «Они разочарованы». Гари Невилл кратко оценил игру Мудрика в матче с МЮ
Англия
05 ноября 2024, 11:25 |
895
0

«Они разочарованы». Гари Невилл кратко оценил игру Мудрика в матче с МЮ

Легендарный игрок не увидел положительных моментов в действиях Михаила

05 ноября 2024, 11:25 |
895
0
«Они разочарованы». Гари Невилл кратко оценил игру Мудрика в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легенда английского футбола Гари Невилл подверг критике выступление игроков линии атаки Челси в матче 10-го тура Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед.

«Думаю, в Челси разочарованы игрой Мадуэке, разочарованы игрой Нето и разочарованы игрой Мудрика. Считаю, что Коул Палмер также провел не самый лучший свой матч.

Джексон был таким же незаметным. Я думаю, что атакующие игроки Челси, вероятно, чувствуют, что они могли бы сделать гораздо больше в этом матче», – сказал Невилл.

Встреча между Манчестер Юнайтед и Челси завершилась со счетом 1:1. Мудрик начал матч на скамейке запасных, на поле вышел во втором тайме и сыграл 20 минут. Результативными действиями Михаил не отличился.

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Гари Невилл Михаил Мудрик Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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