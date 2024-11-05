«Они разочарованы». Гари Невилл кратко оценил игру Мудрика в матче с МЮ

Легенда английского футбола Гари Невилл подверг критике выступление игроков линии атаки Челси в матче 10-го тура Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед.

«Думаю, в Челси разочарованы игрой Мадуэке, разочарованы игрой Нето и разочарованы игрой Мудрика. Считаю, что Коул Палмер также провел не самый лучший свой матч.

Джексон был таким же незаметным. Я думаю, что атакующие игроки Челси, вероятно, чувствуют, что они могли бы сделать гораздо больше в этом матче», – сказал Невилл.

Встреча между Манчестер Юнайтед и Челси завершилась со счетом 1:1. Мудрик начал матч на скамейке запасных, на поле вышел во втором тайме и сыграл 20 минут. Результативными действиями Михаил не отличился.