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  4. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Англия
03 ноября 2024, 21:26 |
1414
1

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Михаил вышел на 70-й минуте встречи, игра 10-го тура завершилась со счетом 1:1

03 ноября 2024, 21:26 |
1414
1
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 ноября состоялся матч 10-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте, голевыми действиями отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан левый фулбек красных дьяволов Нуссаир Мазрауи (7.9).

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Челси (1:1)

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Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор
Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси оценки WhoScored Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Это че надо было делать на поле, чтобы получить оценку ниже, чем ту, которую дают на старте - 6.0.
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