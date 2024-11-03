Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ

3 ноября состоялся матч 10-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте, голевыми действиями отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан левый фулбек красных дьяволов Нуссаир Мазрауи (7.9).

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Челси (1:1)