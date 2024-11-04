ОФИЦИАЛЬНО. Эду Гаспар покинул пост спортивного директора Арсенала

Как и сообщалось сегодня утром, 46-летний Эду Гаспар покинул должность спортивного директора «Арсенала».

В официальном комюнике, которое «канониры» выпустили по такому случаю, отмечается, что это было решение бразильца, однако его мотивы не сообщаются.

Эду Гаспар работал в «Арсенале» с лета 2019 года. Сперва он выполнял функции технического директора клуба, а с ноября 2022-го являлся спортивным директором.

«Это было невероятно трудное решение. «Арсенал» дал мне возможность работать со многими замечательными людьми и шанс стать частью чего-то особенного в истории клуба. Мне понравилось работать со многими замечательными коллегами в наших мужских, женских и академических командах, особенно с Микелем [Артетой], который стал для меня большим другом. Теперь пришло время заняться другим вызовом. «Арсенал» навсегда останется в моем сердце. Я желаю клубу и его болельщикам только хорошего и всего самого наилучшего», – сказал Эду.

Примечательно, что в экспертной и болельщицкой среде Эду Гаспара считают одним из главных творцов нынешней команды «Арсенала», которая под руководством Микеля Артеты смогла вновь вернуться в когорту реальных претендентов на чемпионство в АПЛ.