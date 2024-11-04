Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эду Гаспар покинул пост спортивного директора Арсенала
Англия
04 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:32
398
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эду Гаспар покинул пост спортивного директора Арсенала

«Канониры» потеряли одного из творцов нынешней команды Микеля Артеты

04 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:32
398
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эду Гаспар покинул пост спортивного директора Арсенала
ФК Арсенал. Эду Гаспар

Как и сообщалось сегодня утром, 46-летний Эду Гаспар покинул должность спортивного директора «Арсенала».

В официальном комюнике, которое «канониры» выпустили по такому случаю, отмечается, что это было решение бразильца, однако его мотивы не сообщаются.

Эду Гаспар работал в «Арсенале» с лета 2019 года. Сперва он выполнял функции технического директора клуба, а с ноября 2022-го являлся спортивным директором.

«Это было невероятно трудное решение. «Арсенал» дал мне возможность работать со многими замечательными людьми и шанс стать частью чего-то особенного в истории клуба. Мне понравилось работать со многими замечательными коллегами в наших мужских, женских и академических командах, особенно с Микелем [Артетой], который стал для меня большим другом. Теперь пришло время заняться другим вызовом. «Арсенал» навсегда останется в моем сердце. Я желаю клубу и его болельщикам только хорошего и всего самого наилучшего», – сказал Эду.

Примечательно, что в экспертной и болельщицкой среде Эду Гаспара считают одним из главных творцов нынешней команды «Арсенала», которая под руководством Микеля Артеты смогла вновь вернуться в когорту реальных претендентов на чемпионство в АПЛ.

По теме:
Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
У Ромы 2 кандидата на замену Юрича. Один – автор невероятной сенсации
ФОТО. Английский клуб высмеял Конора Макгрегора
Эду Гаспар спортивный директор Арсенал Лондон отставка
Алексей Сливченко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Футбол | 04 ноября 2024, 19:52 12
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари

Черкасская команда проявила волю, не позволив луганчанам сохранить победный счет

Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины
Футбол | 04 ноября 2024, 21:16 1
Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины
Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины

Виктор уже почти восстановился от травмы

Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Авто/мото | 04.11.2024, 00:10
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Бразилии
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04.11.2024, 08:38
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Бокс | 04.11.2024, 02:33
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Welcome to Shakhtar 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 2
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 11
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я переживаю за Майка Тайсона в бою с Полом?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я переживаю за Майка Тайсона в бою с Полом?»
02.11.2024, 21:31 1
Бокс
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем