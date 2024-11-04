Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал
Бразилец занимает в лондонском клубе пост спортивного директора
46-летний спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар, как сообщает журналист Сами Мокбель, собирается покинуть свой пост.
Переговоры Эду с руководством клуба продолжаются и хотя мотивы бразильца пока неясны, ожидается, что в течение 24 часов он официально покинет «Арсенал».
Предполагается, что в иерархии «Арсенала» могли произойти перестановки в распределении обязанностей на ключевых должностях, однако было бы «слишком упрощенно» предполагать, что имела место борьба за власть, сообщает источник.
Эду Гаспар работает в «Арсенале» с 2019 года. Он является одним из наиболее авторитетных спортивных директоров в современном футболе и считается, что именно благодаря бразильцу «канонирам» удалось вернуться на топ-уровень выступлений. Также Эду называют ключевым союзником главного тренера Микеля Артеты в «Арсенале», поэтому уход бразильца будет серьезным ударом по наставнику «канониров».
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