Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал

46-летний спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар, как сообщает журналист Сами Мокбель, собирается покинуть свой пост.

Переговоры Эду с руководством клуба продолжаются и хотя мотивы бразильца пока неясны, ожидается, что в течение 24 часов он официально покинет «Арсенал».

Предполагается, что в иерархии «Арсенала» могли произойти перестановки в распределении обязанностей на ключевых должностях, однако было бы «слишком упрощенно» предполагать, что имела место борьба за власть, сообщает источник.

Эду Гаспар работает в «Арсенале» с 2019 года. Он является одним из наиболее авторитетных спортивных директоров в современном футболе и считается, что именно благодаря бразильцу «канонирам» удалось вернуться на топ-уровень выступлений. Также Эду называют ключевым союзником главного тренера Микеля Артеты в «Арсенале», поэтому уход бразильца будет серьезным ударом по наставнику «канониров».