Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал
Англия
04 ноября 2024, 10:15 |
2425
0

Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал

Бразилец занимает в лондонском клубе пост спортивного директора

04 ноября 2024, 10:15 |
2425
0
Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета (слева) и Эду Гаспар

46-летний спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар, как сообщает журналист Сами Мокбель, собирается покинуть свой пост.

Переговоры Эду с руководством клуба продолжаются и хотя мотивы бразильца пока неясны, ожидается, что в течение 24 часов он официально покинет «Арсенал».

Предполагается, что в иерархии «Арсенала» могли произойти перестановки в распределении обязанностей на ключевых должностях, однако было бы «слишком упрощенно» предполагать, что имела место борьба за власть, сообщает источник.

Эду Гаспар работает в «Арсенале» с 2019 года. Он является одним из наиболее авторитетных спортивных директоров в современном футболе и считается, что именно благодаря бразильцу «канонирам» удалось вернуться на топ-уровень выступлений. Также Эду называют ключевым союзником главного тренера Микеля Артеты в «Арсенале», поэтому уход бразильца будет серьезным ударом по наставнику «канониров».

По теме:
Новым тренером Довбика может стать легенда. Он уже работал с украинцами
Арсенал готов выложить 90 млн евро за игрока Вест Хэма
Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича
Эду Гаспар Арсенал Лондон Микель Артета отставка
Алексей Сливченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03 ноября 2024, 21:34 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 ноября 2024, 21:50 1
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2024/25

Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04.11.2024, 08:38
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
Футбол | 04.11.2024, 11:12
Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Футбол | 03.11.2024, 11:23
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 1
Бокс
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 7
Футбол
«Купите другого, срочно». Журналист раскритиковал голкипера сборной Украины
«Купите другого, срочно». Журналист раскритиковал голкипера сборной Украины
03.11.2024, 08:27 1
Футбол
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем