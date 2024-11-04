Игрок, обвиненный в насилии, вывел команду на второе место в Лиге 1

Французский «Марсель» вырвал победу в 10 туре чемпионата Франции – обыграли «Нант» со счетом 2:1. Решающий мяч забил скандальный английский форвард Мейсон Гринвуд.

Футболист был обвинен в насилии, однако спустя год судебных разбирательств с Гринвуда сняли все обвинения. Англичанин покинул «Манчестер Юнайтед», отыграл год в Испании за «Хетафе», а летом 2024 года подписал контракт с французским «Марселем». В Лиге 1 дела Гринвуда стали куда лучше – в 10 матчах чемпионата на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Мейсон идет на втором месте в списке бомбардиров французского чемпионата.

«Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 20 баллов после 10 туров и поднялся на второе место в турнирной таблице – отставание от «ПСЖ» составляет 6 очков.