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Франция
04 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:21
322
0

Игрок, обвиненный в насилии, вывел команду на второе место в Лиге 1

Мейсон Гринвуд восхищает своей формой в начале сезона

04 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:21
322
0
Игрок, обвиненный в насилии, вывел команду на второе место в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Французский «Марсель» вырвал победу в 10 туре чемпионата Франции – обыграли «Нант» со счетом 2:1. Решающий мяч забил скандальный английский форвард Мейсон Гринвуд.

Футболист был обвинен в насилии, однако спустя год судебных разбирательств с Гринвуда сняли все обвинения. Англичанин покинул «Манчестер Юнайтед», отыграл год в Испании за «Хетафе», а летом 2024 года подписал контракт с французским «Марселем». В Лиге 1 дела Гринвуда стали куда лучше – в 10 матчах чемпионата на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Мейсон идет на втором месте в списке бомбардиров французского чемпионата.

«Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби набрал 20 баллов после 10 туров и поднялся на второе место в турнирной таблице – отставание от «ПСЖ» составляет 6 очков.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Мейсон Гринвуд
Микола Титюк
Микола Титюк Источник
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