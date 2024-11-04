Марсель под руководством Де Дзерби взял 3 очка, продолжая преследовать ПСЖ
Команда экс-коуча Шахтера в гостях с голом Гринвуда нанесла поражение Нанту
Вечером 3 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции по футболу.
Марсель под руководством Роберто Де Дзерби взял 3 очка, продолжая преследовать ПСЖ.
Команда экс-коуча Шахтера в гостях нанесла поражение Нанту со счетом 2:1.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (26 очков), Марсель, Монако (по 20), Лилль (18), Ницца (16), Лион (15).
Лига 1. 10-й тур
Тулуза – Реймс – 1:0
Гол: Абухлаль, 84
Гавр – Монпелье – 1:0
Гол: Туре, 73
Осер – Ренн – 4:0
Голы: Перрен, 27, 39, Синайоко, 65 (пен), Онайву, 90+2
Нант – Марсель – 1:2
Голы: Кадевере, 39 – Мопе, 24, Гринвуд, 61
События матча
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