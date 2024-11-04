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Осер
03.11.2024 18:00 – FT 4 : 0
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04 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:59
33
0

Марсель под руководством Де Дзерби взял 3 очка, продолжая преследовать ПСЖ

Команда экс-коуча Шахтера в гостях с голом Гринвуда нанесла поражение Нанту

04 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:59
33
0
Марсель под руководством Де Дзерби взял 3 очка, продолжая преследовать ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто де Дзерби

Вечером 3 ноября состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции по футболу.

Марсель под руководством Роберто Де Дзерби взял 3 очка, продолжая преследовать ПСЖ.

Команда экс-коуча Шахтера в гостях нанесла поражение Нанту со счетом 2:1.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (26 очков), Марсель, Монако (по 20), Лилль (18), Ницца (16), Лион (15).

Лига 1. 10-й тур

Тулуза – Реймс – 1:0

Гол: Абухлаль, 84

Гавр – Монпелье – 1:0

Гол: Туре, 73

Осер – Ренн – 4:0

Голы: Перрен, 27, 39, Синайоко, 65 (пен), Онайву, 90+2

Нант – Марсель – 1:2

Голы: Кадевере, 39 – Мопе, 24, Гринвуд, 61

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Адо Онаиу (Осер).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Лассин Синайоко (Осер).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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