ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании

Полиция Манчестера сообщила о том, что с форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда сняты все обвинения в изнасиловании своей девушки, домашнем насилии и угрозах убийством.

Напомним, Гринвуд был арестован в январе 2022 года после того, как его девушка выложила в соцсетях ряд фото и видео со следами избиения, и заявила о том, что подверглась насилию со стороны футболиста.

2 февраля Гринвуда выпустили под залог, а в октябре снова арестовали за нарушение условий залога: он контактировал со своей экс-девушкой.