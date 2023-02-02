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Англия
02 февраля 2023, 17:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 17:23
1157
3

ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании

Сага продолжалась больше года

02 февраля 2023, 17:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 17:23
1157
3
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Полиция Манчестера сообщила о том, что с форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда сняты все обвинения в изнасиловании своей девушки, домашнем насилии и угрозах убийством.

Напомним, Гринвуд был арестован в январе 2022 года после того, как его девушка выложила в соцсетях ряд фото и видео со следами избиения, и заявила о том, что подверглась насилию со стороны футболиста.

2 февраля Гринвуда выпустили под залог, а в октябре снова арестовали за нарушение условий залога: он контактировал со своей экс-девушкой.

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Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед криминал избиение изнасилование
Источник BBC
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Комментарии 3
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Виправдали . Тоді посадіть бабу на 5 років за неправдиві показання ! Буде іншим урок . 
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Old Т
Ещё один молодой нападающий готов помочь команде.
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ALKOSruLKA
Порішав з жертвою?
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