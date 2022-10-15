Гринвуд снова арестован. Он нарушил условия залога
Игрок «Манчестер Юнайтед» снова создал себе проблемы
Полиция Манчестера снова арестовала футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Он нарушил условия своего освобождения под залог.
Полиция прибыла в его дом сегодня утром. Сообщается, что Гринвуд связывался с предполагаемой жертвой изнасилования, что ему запретили делать.
Напомним, Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозах убийством в конце января. В начале февраля футболиста отпустили под залог, но строго запретили связываться с предполагаемой жертвой.
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