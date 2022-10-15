Гринвуд снова арестован. Он нарушил условия залога

Полиция Манчестера снова арестовала футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Он нарушил условия своего освобождения под залог.

Полиция прибыла в его дом сегодня утром. Сообщается, что Гринвуд связывался с предполагаемой жертвой изнасилования, что ему запретили делать.

Напомним, Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозах убийством в конце января. В начале февраля футболиста отпустили под залог, но строго запретили связываться с предполагаемой жертвой.