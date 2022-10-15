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Англия
15 октября 2022, 15:35 | Обновлено 15 октября 2022, 15:49
307
0

Гринвуд снова арестован. Он нарушил условия залога

Игрок «Манчестер Юнайтед» снова создал себе проблемы

15 октября 2022, 15:35 | Обновлено 15 октября 2022, 15:49
307
0
Гринвуд снова арестован. Он нарушил условия залога
Getty Images/Global Images Ukraine

Полиция Манчестера снова арестовала футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Он нарушил условия своего освобождения под залог.

Полиция прибыла в его дом сегодня утром. Сообщается, что Гринвуд связывался с предполагаемой жертвой изнасилования, что ему запретили делать.

Напомним, Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании, нападении и угрозах убийством в конце января. В начале февраля футболиста отпустили под залог, но строго запретили связываться с предполагаемой жертвой.

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Источник The Sun
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