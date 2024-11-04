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Испания
04 ноября 2024, 10:45 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:46
335
0

Не щадят соперников. Барселона забила 3+ гола в шести матчах подряд

Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла лиги

04 ноября 2024, 10:45 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:46
335
0
Не щадят соперников. Барселона забила 3+ гола в шести матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Испанская «Барселона» демонстрирует голевой футбол на протяжении месяца, забивая минимум три мяч в шести матчах к ряду. Всего в 15 поединках сезона команда забила 50 мячей.

Под горячую руку каталонцев попали «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилья» (5:1), «Бавария» (4:1) и «Реал» Мадрид (4:0).

В последнем матче сине-гранатовые одержали победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби. Финальный счет встречи – 3:1.

Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом в девять баллов от второй строчки. За 12 туров клуб оформил 11 побед и всего однажды уступил.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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