Не щадят соперников. Барселона забила 3+ гола в шести матчах подряд

Испанская «Барселона» демонстрирует голевой футбол на протяжении месяца, забивая минимум три мяч в шести матчах к ряду. Всего в 15 поединках сезона команда забила 50 мячей.

Под горячую руку каталонцев попали «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Севилья» (5:1), «Бавария» (4:1) и «Реал» Мадрид (4:0).

В последнем матче сине-гранатовые одержали победу над «Эспаньолом» в каталонском дерби. Финальный счет встречи – 3:1.

Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом в девять баллов от второй строчки. За 12 туров клуб оформил 11 побед и всего однажды уступил.