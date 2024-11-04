Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений

«Александрия» повторила клубное достижение по количеству матчей без поражений в Украинской Премьер-лиге. До абсолютного клубного рекорда осталось не проиграть следующую встречу.

Команда не уступает в национальном чемпионате на протяжении 16 матчей. На счету коллектива 11 побед и пять ничей.

Подобный результат клуб продемонстрировал в сезоне-2017/18.

Напомним, что в воскресенье, 3 ноября, подопечные Руслана Ротаня переиграли житомирское «Полесье» со счетом 1:0. «Александрия» занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства.