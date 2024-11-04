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  4. Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 09:04 | Обновлено 04 ноября 2024, 09:07
686
2

Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений

Подопечные Ротаня не уступают в 16 матчах подряд

04 ноября 2024, 09:04 | Обновлено 04 ноября 2024, 09:07
686
2
Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений
ФК Александрия

«Александрия» повторила клубное достижение по количеству матчей без поражений в Украинской Премьер-лиге. До абсолютного клубного рекорда осталось не проиграть следующую встречу.

Команда не уступает в национальном чемпионате на протяжении 16 матчей. На счету коллектива 11 побед и пять ничей.

Подобный результат клуб продемонстрировал в сезоне-2017/18.

Напомним, что в воскресенье, 3 ноября, подопечные Руслана Ротаня переиграли житомирское «Полесье» со счетом 1:0. «Александрия» занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства.

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Александрия Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига рекорд
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Burevestnik
   на початку грудня після двох матчів з Динамо (перший - згідно календаря, другий - пропущений матч)  будуть втрачені бали, а це + для ШД.
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+1
Strontium
Мега клюб, пока не сольют в очередной раз Динаме 0:5
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-1
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