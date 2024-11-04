ВИДЕО. Марино Пушич и Марлон Гомес рассказали об игре горняков с моряками
В матче 12-го тура УПЛ во Львове играли «Шахтер» и «Черноморец»
Главный тренер Шахтера Марино Пушич и бразильский футболист Марлон Гомес прокомментировали очередной матч команды.
В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграли «Шахтер» и «Черноморец».
На «Арене Львов» победу одержали горняки над моряками со счетом 2:1.
У победителей голы забили Александр Зубков и Артем Бондаренко.
УПЛ. 12-й тур, 2 ноября
Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1
Голи: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20.
ВИДЕО. Марино Пушич и Марлон Гомес рассказали об игре горняков с моряками
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