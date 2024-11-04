Главный тренер Шахтера Марино Пушич и бразильский футболист Марлон Гомес прокомментировали очередной матч команды.

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграли «Шахтер» и «Черноморец».

На «Арене Львов» победу одержали горняки над моряками со счетом 2:1.

У победителей голы забили Александр Зубков и Артем Бондаренко.

УПЛ. 12-й тур, 2 ноября

Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1

Голи: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20.

ВИДЕО. Марино Пушич и Марлон Гомес рассказали об игре горняков с моряками