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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 05:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 05:34
18
0

ВИДЕО. Марино Пушич и Марлон Гомес рассказали об игре горняков с моряками

В матче 12-го тура УПЛ во Львове играли «Шахтер» и «Черноморец»

04 ноября 2024, 05:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 05:34
18
0
ВИДЕО. Марино Пушич и Марлон Гомес рассказали об игре горняков с моряками
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера Марино Пушич и бразильский футболист Марлон Гомес прокомментировали очередной матч команды.

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором сыграли «Шахтер» и «Черноморец».

На «Арене Львов» победу одержали горняки над моряками со счетом 2:1.

У победителей голы забили Александр Зубков и Артем Бондаренко.

УПЛ. 12-й тур, 2 ноября

Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1

Голи: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20.

ВИДЕО. Марино Пушич и Марлон Гомес рассказали об игре горняков с моряками

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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