СИНЯКОВА – о матче против Киченок: «Думаю, нам немного повезло»

Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд прокомментировали победу над Людмилой Киченок и Аленой Остапенко на старте Итогового турнира WTA 2024:

Тейлор Таунсенд: «Я очень довольна тем, как мы отыграли. Очень трудно вот так выйти и сыграть чётко, особенно в таком формате, когда нет счёта «больше», а в итоге всё решается на матчевом тай-брейке. Мы проиграли несколько геймов, когда решающее очко было при счете «ровно». Поэтому, знаете, ситуация могла меняться довольно часто. Мы продолжали играть так, как мы играли, потому что я бы не сказала, что мы показывали плохой теннис тогда, когда проиграли первую партию. Мы просто проигрывали на важных очках. Это то, о чем я сказала Кэт: «Давай выигрывать те очки, которые на самом деле важны».

Катерина Синякова: «Я очень рада, что мы смогли хорошо коммуницировать во время игры, потому что в течение матча инициатива переходила от одной пары к другой. Мы хорошо боролись, у нас был хороший боевой настрой, мы были в контакте, включались в каждый розыгрыш. Думаю, что в конце это помогло и нам немного повезло. Мы просто боролись за победу. Да, мы счастливы, что победили».

Тейлор Таунсенд: «Когда мы приехали сюда, то у нас был уже опыт игры с некоторыми дуэтами, а с некоторыми – нет. Это была именно та пара, с которой мы уже встречались. Мы знали, какие высокие результаты у них были, поэтому нам надо было выйти и показать отличную игру. Я очень счастлива, но это групповой формат, это только первый матч. Нам надо продолжать в том же духе, чтобы выйти из группы и пройти дальше по турниру».

Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд: