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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 03 ноября 2024, 22:27
350
1

МИХАВКО: «Мяч попал мне в левое колено. Шутят, что я конкурент Ваната»

Защитник «Динамо» поделился впечатлениями от поединка УПЛ с «Ингульцом»

03 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 03 ноября 2024, 22:27
350
1
МИХАВКО: «Мяч попал мне в левое колено. Шутят, что я конкурент Ваната»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями от домашнего поединка 12-го тура УПЛ с «Ингульцем», в котором динамовцы победили со счетом 5:2:

– Конечно, эмоции после матча положительные, мы ведь победили. Мы знали, что Ингулец будет серьезно на нас настраиваться, как и каждый другой соперник. Ожидали хорошей игры, борьбы на поле – так и получилось. Мы удовлетворены результатом.

- Быстрый мяч сильно повлиял на дальнейшее течение событий на поле?

– Думаю, да. Конечно, мы хотели забить быстрый мяч, и мы это сделали.

– Команда пропустила два мяча, что тренеры говорили по этому поводу?

– Конечно, тренеры недовольны, когда мы расслабляемся, они говорят, чтобы мы держали игру в своих руках и были сконцентрированы.

– Расскажите о моменте, когда вы «срезали» мяч в свои ворота.

– Я даже не «срезал» его в ворота, просто после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить мяч, просто стоял на ногах – это был скорее рикошет.

– Учитывая, что «Динамо» победило со счетом 5:2, это событие не стало важным в матче?

– Конечно. Но лично для меня это отрицательная ситуация. Если бы это произошло однажды – еще ничего страшного, а в третий раз – это не очень приятно. Хотя эпизоды, когда мяч не летел в створ ворот, а после моего касания сменил траекторию, были только дважды – с «Оболонью» и сегодня. А еще однажды – в матче с «Кривбассом» – мяч и так летел в ворота, я его только задел на линии. Повторюсь, для меня это неприятно, но я не опускаю руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было.

– Вас партнеры поддерживают или по-доброму шутят?

– Поддерживают, но, бывает, и шутят – говорят, что конкурирую с Ванатом (улыбается). Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо.

– Можно ли сказать, что сегодня вышла хорошая репетиция перед поединком Лиги Европы с Ференцварошем?

– Да, мы уже готовимся к этому противостоянию, и с сегодняшнего дня будем делать это еще более прицельно. Мы разбирали эту игру, смотрели, как играет Ингулец, а уже с понедельника будем непосредственно настраиваться на Ференцварош.

– Венгры в прошлых двух матчах сыграли вничью, следите ли за их выступлениями во внутреннем чемпионате?

– Смотрю обзоры матчей. А уже с понедельника будем вместе с тренерским штабом разбирать их поподробнее.

– Впереди снова далекий путь?

– Так настраиваемся на это, выезжаем завтра вечером, а когда вернемся, за день у нас поединок с «Полесьем», так что график непростой. Но будем стараться в каждом матче набрать максимальное количество очков.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Mishka_Tayson
Один раз - випадковість, два - співпадіння, три - вже закономірність... Геніальний нападних у захисті пропадає))
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