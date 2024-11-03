ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои пяткой
Ингулец сократил отставание, счет 4:2 в пользу киевлян после неудачной игры Тараса
3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 58-й минуте центральный защитник киевлян Тарас Михавко отправил мяч в свои ворота. Для него это уже третий автогол в текущем сезоне чемпионата Украины.
Киевляне после неудачной игры своего центрбека побеждают со счетом 4:2.
❗️ ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко забил в свои пяткой в матче Динамо
ГОЛ! 4:2 Михавко, 58 мин. (автогол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ашура развалилась в самом начале серии тяжелых матчей
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Ла Лиги
А то всі жаліються - нема нападників, Ванат, Гереро, Гереро, Ванат.