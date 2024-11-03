ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои пяткой

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

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Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 58-й минуте центральный защитник киевлян Тарас Михавко отправил мяч в свои ворота. Для него это уже третий автогол в текущем сезоне чемпионата Украины.

Киевляне после неудачной игры своего центрбека побеждают со счетом 4:2.

❗️ ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко забил в свои пяткой в матче Динамо

ГОЛ! 4:2 Михавко, 58 мин. (автогол)