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  4. ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои пяткой
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 19:27 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:29
1936
6

ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои пяткой

Ингулец сократил отставание, счет 4:2 в пользу киевлян после неудачной игры Тараса

03 ноября 2024, 19:27 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:29
1936
6
ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои пяткой
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 58-й минуте центральный защитник киевлян Тарас Михавко отправил мяч в свои ворота. Для него это уже третий автогол в текущем сезоне чемпионата Украины.

Киевляне после неудачной игры своего центрбека побеждают со счетом 4:2.

❗️ ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко забил в свои пяткой в матче Динамо

ГОЛ! 4:2 Михавко, 58 мин. (автогол)

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автогол Тарас Михавко видео голов и обзор Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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shakhtarforewer
Михавко - дно.
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0
Falko
Ну, от вам і бомбардир ))
А то всі жаліються - нема нападників, Ванат, Гереро, Гереро, Ванат.
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0
Первый Среди Равных
Михавко - це Златан.
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0
Omnomnom
Бля, Міхавко ще 2 таких матчі і це буде мем...
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0
MaximusOne
Тут варто було б відзначити "супер" гру Ваната в обороні один в один.
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0
Saar
в збірну його з Луніним на воротах
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-3
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