3 ноября на Итоговом турнире 2024 состоялись матчи 1-го тура в Белой группе

3 ноября состоялись матчи 1-го тура парного разряда в Белой группе на Итоговом турнире WTA 2024.

Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах переиграли тандем Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Канадке и новозеландке понадобился 1 час и 56 минут.

В еще одном поединке квартете итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини в трех сетах вырвали победу у представительниц США Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. Судьба поединка решилась на супертай-брейке, матч завершился за 1 час и 2 минуты.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 3 ноября

Белая группа. 1-й тур

Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова – 7:6 (8:6), 6:4

(Канада) / (Новая Зеландия) – Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова – 7:6 (8:6), 6:4 Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) – 1:6, 6:1 [10:4]

Отметим, что Паолини также выступает и в одиночном разряде на кортах Эр-Рияда. В субботу она переиграла Елену Рыбакину в двух партиях.

Завтра, 4 ноября, на WTA Finals состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе. Свое противостояние проведет и украинка Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко из Латвии выйдет на корт против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Видеообзор матча Дабровски / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Кудерметова

Видеообзор матча Эррани / Паолини – Доулхайд / Кравчик