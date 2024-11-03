Стало известно, когда Киченок проведет второй матч на Итоговом турнире WTA
Людмила и Алена Остапенко 4 ноября сыграют против Се Шувэй и Элизе Мертенс
WTA опубликовала расписание на третий игровой день Итогового турнира 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.
В понедельник, 4 ноября, украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на WTA Finals.
Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко выйдут на корт против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия). Встреча начнется последним, 4-м запуском. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.
Киченок и Остапенко в 1-м туре проиграли паре Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Се Шувэй и Элизе Мертенс уступили дуэту Николь Мелихар / Эллен Перес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Таким Адриано еще не видели
Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ