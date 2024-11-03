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  4. Стало известно, когда Киченок проведет второй матч на Итоговом турнире WTA
WTA
03 ноября 2024, 06:47 |
286
0

Стало известно, когда Киченок проведет второй матч на Итоговом турнире WTA

Людмила и Алена Остапенко 4 ноября сыграют против Се Шувэй и Элизе Мертенс

03 ноября 2024, 06:47 |
286
0
Стало известно, когда Киченок проведет второй матч на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

WTA опубликовала расписание на третий игровой день Итогового турнира 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

В понедельник, 4 ноября, украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на WTA Finals.

Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко выйдут на корт против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия). Встреча начнется последним, 4-м запуском. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Киченок и Остапенко в 1-м туре проиграли паре Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Се Шувэй и Элизе Мертенс уступили дуэту Николь Мелихар / Эллен Перес.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Итоговый турнир WTA Людмила Киченок расписание Алена Остапенко Се Шувэй Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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