Стало известно, когда Киченок проведет второй матч на Итоговом турнире WTA

WTA опубликовала расписание на третий игровой день Итогового турнира 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

В понедельник, 4 ноября, украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на WTA Finals.

Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко выйдут на корт против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия). Встреча начнется последним, 4-м запуском. Ориентировочное время начала игры – 18:30 по Киеву.

Киченок и Остапенко в 1-м туре проиграли паре Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Се Шувэй и Элизе Мертенс уступили дуэту Николь Мелихар / Эллен Перес.

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