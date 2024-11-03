МИХАВКО: «Было холодно, и это непривычно. Три автогола – это невезение»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал победу над Ингульцем (5:2) в 12-м туре УПЛ:

«Мешал ли холод? Не то чтобы мешало. Конечно, было холодно. Это необычно. В такие дни, когда холодно, нужно привыкнуть. В физическом и техническом плане нелегко. Мы готовились. Мы знали, что будет такая погода, в последние дни тренировались под вечер.

Третий автогол? Невезение, это точно. Сегодня я даже не срезал мяч в ворота. Не знаю, соперник избивал или простреливал. Но он просто попал мне в колено, и мяч залетел в ворота. Я думаю, что это невезение.

Буду пытаться что-то делать, чтобы не было таких досадных эпизодов. Для меня это неприятно. Когда играешь и забиваешь в свои ворота – раз, второй, третий – это, конечно, неприятно.

Буду стараться, чтобы такого больше не было. Это не очень хорошие эпизоды с пропущенными голами, но как-нибудь будет. Все понемногу поддерживают. Конечно, есть и шутки, и поддержка.

Борьба с Кисленко? Такие нападающие навязывают хорошую борьбу, всегда держат в напряжении. Было тяжело, но играть можно».