Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор

3 ноября в Лондоне состоялась игра 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».

Команды показали совершенно разные таймы. Если в первом «Астон Вилла» могла приблизиться к воротам «шпор» и даже отличиться голом, то во втором гости только и делали, что вытаскивали мяч из собственной сетки ворот.

На 32-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперед. Во втором тайме дубль Доминика Соланке и голы Бреннана Джонсона и Джеймса Мэддисона установили счет 4:1 в пользу хозяев.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 3 ноября.

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 4:1

Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32.

Видеообзор матча