Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор
Команды провели два разных тайма
3 ноября в Лондоне состоялась игра 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».
Команды показали совершенно разные таймы. Если в первом «Астон Вилла» могла приблизиться к воротам «шпор» и даже отличиться голом, то во втором гости только и делали, что вытаскивали мяч из собственной сетки ворот.
На 32-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперед. Во втором тайме дубль Доминика Соланке и голы Бреннана Джонсона и Джеймса Мэддисона установили счет 4:1 в пользу хозяев.
Английская Премьер-лига. 10-й тур. 3 ноября.
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 4:1
Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32.
Видеообзор матча
События матча
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