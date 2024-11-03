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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
03.11.2024 16:00 – FT 4 : 1
Астон Вилла
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Англия
03 ноября 2024, 19:45 |
154
0

Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор

Команды провели два разных тайма

03 ноября 2024, 19:45 |
154
0
Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в Лондоне состоялась игра 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой».

Команды показали совершенно разные таймы. Если в первом «Астон Вилла» могла приблизиться к воротам «шпор» и даже отличиться голом, то во втором гости только и делали, что вытаскивали мяч из собственной сетки ворот.

На 32-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперед. Во втором тайме дубль Доминика Соланке и голы Бреннана Джонсона и Джеймса Мэддисона установили счет 4:1 в пользу хозяев.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 3 ноября.

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 4:1

Голы: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Мэддисон, 90+6 - Роджерс, 32.

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм Астон Вилла Тоттенхэм - Астон Вилла видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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